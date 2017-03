In Asien sind sie besonders beliebt und auch hierzulande wächst das Interesse an Dating-Simulatoren stetig, unter anderem wegen Spielen wie Overwatch. Der Date (Almost) Anything Simulator schlägt auf dem ersten Blick in dieselbe Kerbe wie jede andere dieser Simulationen, bietet aber doch eine ganze Ecke mehr.

Als Grundlage des Spiels dient ein Café, in dem ihr mit eurem Spielercharakter Kandidaten für eine potenzielle Beziehung trefft und sie kennenlernt. So weit, so normal. Kurios wird es erst gegen Ende, wenn ihr statt des Finales ein dreißigminütiges Mathematik-Video erhaltet. Und warum? Weil ihr euch die Hände nicht nach dem Toilettengang gewaschen habt.

Hände waschen nicht vergessen, sonst droht die Mathematik!

Spielt ihr den Date (Almost) Anything Simulator ganz normal, dann kann es trotzdem zu überraschenden Wendungen kommen. Wenn ihr eurem Date-Partner ins Gesicht sagt, dass ihr nur Freunde sein wollt, erinnert euch eine Nachricht daran, dass es in diesem Spiel nicht um Freunde geht. Gesteht ihr hingegen dem Partner euer Interesse, dann erlebt ihr ein weiteres ungewöhnliches Finale. Die genaue Beschreibung gibt es nach der obligatorischen Spoiler-Warnung.

+++ Spoiler +++

Sobald ihr eurem Partner die Liebe gesteht, stoppt das Spiel. Statt eines Kusses oder einer Reaktion, gibt es einen Monolog des Entwicklers, welcher euch die Frage stellt, warum ihr überhaupt dieses Spiel konsumiert. Zum Schluss folgt ein Link zur Fragebox des Entwicklers auf Tumblr mit der Aufforderung, über den eigenen Tag zu schreiben.

Während manche Spieler nicht ganz so erfreut über eine solche Wendung waren, nutzen andere die Gelegenheit um sich ein kleines bisschen zu öffnen:

+++ Spoiler Ende +++

Wer den Date (Almost) Anything Simulator selbst ausprobieren möchte, findet den Download auf dem Indie-Portal Itch.io. Dort könnt ihr das Spiel entweder gratis herunterladen oder dem Entwickler eine Spende hinterlassen. Alternativ steht außerdem ein DLC bereit, der neben einer Komplettlösung für alle Charaktere den Soundtrack, Artworks und vieles mehr beinhaltet.

