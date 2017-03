Minecraft in der Realität: Da hat sich wohl jemand "verklickt"

Ihr kennt das: Da baut ihr in Seelenruhe vor euch hin. Stein sitzt auf Stein, Holz auf Holz - jeder Block passt perfekt und dann verklickt ihr euch.

Das kann anscheinend auch in der Realität passieren:

In Minecraft habt ihr wenigstens die Möglichkeit, den falsch gesetzten Block wieder zu entfernen. In der Wirklichkeit geht das freilich nicht so einfach. Na ja, die Wirklichkeit ist ja aber schließlich auch nicht perfekt.