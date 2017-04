Das solltet ihr dieses Wochenende spielen: Arsch auf Grundeis!

Ihr habt Resident Evil 7 schon durchgezockt? Ihr sehnt euch nach einem anderen Spiel, das euch das Fürchten lehrt? Dann solltet ihr zu einem Spiel greifen, das viele andere Spieler fast in den Wahnsinn getrieben hat. Einige haben es über bestimmte Strecken des Abenteuers nie hinausgeschafft.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Wenige Spiele gehen so unter die Haut wie Dead Space. Das liegt zum einen an der unglaublich guten Inszenierung und zum anderen an den Wesen, gegen die man ins Feld tritt. Verzerrte Gesichtszüge erinnern entfernt an Menschen, doch überall sprießen neue Gliedmaßen aus geschwollenen Rümpfen hervor. Und wenn ihr das erste Mal auf so einen Kreatur trefft, merkt ihr schnell, dass ein oder zwei Schüsse in den Kopf nicht ausreichen.

Das haargenau zerkleinern der Viecher, die anatomische Operation, zu der ihr immer wieder gezwungen werdet: Das ist "Body-Horror" vom Feinsten. John Carpenter hat dies in The Thing (Das Ding aus einer anderen Welt) genutzt, David Cronenberg in Die Fliege und anderen Filmen. Wenig ist so ekelhaft und zermürbend wie Ungeheuerlichkeiten, die noch eine Spur Menschlichkeit in ihrem Antlitz verbergen.

Die beiden Nachfolger kommen hinsichtlich des Horrors nicht mehr an den ersten Teil heran, sind aber trotzdem noch ganz gute Spiele. Wer also an diesem Wochenende zu viel Zeit hat, spielt die ganze Trilogie.

Wenn ihr das wirklich an einem Wochende durchziehen wollt, fangt rechtzeitig an. Zwar bekommt ihr jedes Spiel in etwa zwölf bis 14 Stunden durch, das Wochenende bietet euch jedoch nur 48 davon. Viel Schlaf werdet ihr also nicht bekommen. Also, besser doch nur eines starten ...