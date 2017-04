Nioh ist neben Dark Souls mal wieder ein Spiel, welches einen bockig schweren Schwierigkeitsgrad mit sich bringt. Doch so manche Gegner könnt ihr angeblich ganz einfach besiegen.

Wenn ihr auf eurer PS4 mal wieder etwas spielen wollt, was euch hart auf die Probe stellt, solltet ihr euch Nioh etwas näher anschauen. Viele Liebhaber von Dark Souls 3 kommen mit dem Spiel zwar nicht ganz so zurecht, jedoch lohnt sich der Blick auf jeden Fall, denn hier erforscht ihr eure Frustgrenze auf ein Neues.

Viele harte Gegner wollen euch in Nioh an die Gurgel. Dazu gehören fiese Dämonen und gigantische Riesen, die euch mit einem Tritt plattwalzen. Doch es gibt auch spezielle Wände, die sich ebenfalls als Gegner herausstellen. Jene wirken sehr bizarr, jedoch könnt ihr sie bekämpfen und schnell über den Jordan schicken. Doch in Nioh ist wirklich so gut wie alles wirklich richtig schwierig. So etwa auch diese komischen Wände?

Angeblich nicht, denn es soll möglich sein, jene Wände durch Gestiken zu besänftigen. Ihr könnt mit eurem Charakter schließlich noch mehr machen als einfach nur draufhauen. Wie soll das also funktionieren? Letztendlich müsst ihr der dämonischen Wand einfach nur zuwinken.

Allerdings soll das nicht ganz ungefährlich sein. Solltet ihr euch für die falsche Bewegung entscheiden, könnte es sein, dass euch die Wand finster anstarrt. Macht ihr anschließend noch einen weiteren Fehler, soll es schon bald um euch geschehen sein.

Doch stimmt das wirklich? Wenn ihr Nioh besitzt, könnt ihr es ja gerne mal ausprobieren. Kommende Woche erfahrt ihr, ob das wirklich stimmt.

