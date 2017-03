Nintendo Switch: Wer viele Spiele besitzt, schaltet weiteres Menü frei

Wer auf der Nintendo Switch nicht nur The Legend of Zelda - Breath of the Wild spielt, erhält Zugang zu einem weiteren Menü-Eintrag. Dies berichten die englischsprachigen Kollegen von Eurogamer.

Sobald ihr ein 13. Spiel für die Konsole besitzt, taucht am Ende des horizontalen Spielmenüs der Button "All Software" auf. Sobald ihr den drückt, öffnet sich eine separate Übersicht mit all euren Spielen auf nahezu einer Seite - praktisch und komfortabel!

(Quelle: Eurogamer.net)

Da vermutlich aber viele "Nintendo Switch"-Besitzer noch nicht über genügend Spiele verfügen, bleibt ihnen das Gesamtmenü wohl noch ein Weilchen verborgen. Ganz anders verhält sich das Aktivitätenlog, welches sich schon nach einer Woche automatisch aktiviert, vollkommen unabhängig von der Gesamtanzahl eurer Spiele.

Für andere Spiele außer The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist aber eh kaum Zeit. Die große, offene Welt lädt zu stundenlanger Unterhaltung ohne Langeweile ein, wie unser Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?" offenlegt.

Und ob Luftschiff, Hühner oder Robin Williams: In Hyrule sind gewiss noch einige Geheimnisse ungelüftet. Da muss das versteckte "Nintendo Switch"-Menü noch ein wenig warten.

