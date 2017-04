Das erscheint in der Kalenderwoche 14

Da dachten doch die meisten von euch, dass auf den März mit den vielen guten Spielen so schnell kein weiterer Monat mit einem Top-Spiel folgt. Doch genau das ist der Fall. Schon in der ersten Aprilwoche erscheint ein Spiel, dass sich dick in den Neunzigerbereich eingenistet hat.

Das erscheint am 4. April:

Mit Persona 5 erscheint ein lang erwartetes japanisches Rollenspiel. Wieder spielen die Geschehnisse in einer Schule. Wieder könnt ihr mehr als 120 Stunden in das Spiel stecken. Wieder ist es ein unglaublich gutes Rollenspiel. Das verrät auch der Wertungsspiegel.

Das erscheint am 7. April:

Endlich soll das Spiel auch in Deutschland ungeschnitten erscheinen. Schließlich wurde Bulletstorm erst vor kurzem vom Index gestrichen. Zusätzlich spendiert Entwickler Gearbox dem Spiel noch den Duke. Damit tritt der vielleicht mal nach Ewigkeiten auch in einem guten Spiel auf.