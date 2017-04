Dark Souls 3: Neue Trollmöglichkeit "Brett vorm Kopf"

In Dark Souls 3 gibt es eine neue Möglichkeit andere Spieler zu trollen. Wer Hinweise zum Verlauf des DLC "The Ringed City" vermeiden möchte, sollte ab hier aufhören zu lesen. Es besteht erhöhte Spoilergefahr.

Denn ihr könnt in dem Zusatzinhalt, der seit kurzem zur Verfügung steht, einen riesigen Schild finden, der eigentlich eine Tür ist. Arbeitet ihr mit einem Freund zusammen, so bildet ihr eine echte Wand und Feinde können euch überhaupt nicht treffen.

Effektiv eingesetzt, drängt ihr euer Gegenüber in Ecken, schiebt sie einfach Abgründe hinunter oder erschlagt sie gleich - ihr habt ja immerhin eine komplette Tür zur Verteidigung und auch zum Angriff parat.

Wie das aussehen kann, seht ihr im folgenden Video. Der Youtuber Iron Pineapple hat einige Spieler zusammen mit einem Freund und diesem Schild zur Weißglut gebracht und ist kein unbekannter Troll in der Szene.

(Quelle: Youtube, Iron Pineapple).

Der Youtuber steckt nämlich auch hinter der witzigen Aktion des Brückentrolls in Dark Souls 3.

Doch wie das Video eindrucksvoll zeigt, ist der Türschild ziemlich stark und bringt euer Gegenüber echt zum Verzweifeln. Ob die Entwickler diesen Umstand im Spiel so belassen, ist echt fragwürdig.

In Dark Souls 3 lauert der Tod hinter jeder Ecke, ebenso wie Kämpf gegen gigantische Bosse. Es ist sogar Platz für Trolle, die sich vor allem im PvP-Kampf austoben können und euch zur Verzweiflung bringen. Lustig ist es dennoch irgendwie.