Half-Life 3: Dieser Aprilscherz wird langsam alt

Der 1. April kam und ging und mit ihm einer der Running-Gags: Half-Life 3. Natürlich lassen es sich einige Scherzbolde nicht entgehen und nutzen den Tag für eine vermeintliche Ankündigung des lange ersehnten Ego-Shooters von Valve.

Einer der Scherze stammt von Reddit, auf der ein Nutzer ein auffälliges Poster in den Büros von Valve gefunden hat. Darauf zu sehen ist der Schriftzug "Die Zeit ist gekommen", das Logo von Half-Life 3, sowie der Hinweis, dass "morgen" eine Veröffentlichungsparty stattfindet. Praktisch, dass sonst kein Termin abgedruckt ist und damit das Poster mehr als einmal verwendet werden kann.

(Quelle: Reddit)

Ob das Poster tatsächlich von Valve stammt oder nicht, klar ist, dass Half-Life 3 nicht am 1. April veröffentlicht wurde. Eine Veröffentlichungsparty hat demnach wahrscheinlich nie stattgefunden. Ob der Nachfolger von Half-Life 2 jemals das Licht der Welt erblickt, ist grundsätzlich fraglich. Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass der Ego-Shooter für Virtual Reality in Arbeit ist.

Das bislang letzte offizielle Lebenszeichen von Protagonist Gordon Freeman stammt von 2007 in Form von Half-Life - Episode 2. Geplant war noch eine dritte Episode, die allerdings nur angekündigt wurde, aber nie erschienen ist. Seit dem warten Fans sehnlichst auf einen neuen Teil, der die Geschichte fortsetzt.

Vermutlich werden sie darauf noch lange warten müssen und sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder mit Aprilscherzen rund um Half-Life 3 konfrontiert werden. Die besseren und einfallsreicheren Scherze findet ihr in unserem Blickpunkt "Aprilscherze 2017: Gratis-Blizzcon, Panzer auf dem Mars und Pokémon als Unterwäschemodel".

