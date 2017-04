In der bunten Welt der Sims scheint es einfach nicht langweilig zu werden. Die mittlerweile zehnte Erweiterung lässt euch nun mit Freunden eine ruhige Kugel schieben.

Neben einer knappen Handvoll großer Erweiterungen gibt es mittlerweile zahlreiche kleine Pakete für Die Sims 4, die euch neue Inhalte zur Verfügung stellen. Thematisch sortiert erweitern sie mal die Einrichtungsmöglichkeiten eurer Küche oder konzentrieren sich auf die Freizeitgestaltung eurer Sims. So auch der neueste DLC mit dem Titel Bowling-Abend-Accessoires.

Neben der Möglichkeit, eine eigene Bowling-Halle zu entwerfen, erhaltet ihr eine Reihe neuer Dekorationen und Möbel, sowie Kleidung und Frisuren. Sowohl die Einrichtung als auch die Mode orientieren sich stilistisch an traditioneller Bowling-Mode. Nostalgischen Spiel-Abenden mit virtuellen Freunden dürfte also nichts im Wege stehen.

Bowling schauen

Der Umfang, der euch mit der Erweiterung Bowling-Abend-Accessoires erwartet, ist schnell zusammengefasst. Für eure Sims erhaltet ihr drei neue Frisuren und 17 Kleidungsstücke. Neben einer Bowlingbahn ergänzen 34 Einrichtungsgegenstände den Bau-Modus. Damit eure Sims auch etwas mit der neuen Beschäftigung anfangen können, führt die Erweiterung die Fähigkeit Bowling ein. Eure Sims steigen dabei in fünf Stufen auf und schalten neue Bowling-Kugeln, Würfe und Siegestänze frei.

Zeit, ein wenig Disco-Musik zu spielen.

Ihr selbst könnt auf das Spiel an sich allerdings keinen Einfluss nehmen. Ihr bestimmt zwar, wann und mit wem ihr spielen wollt, doch die Partie verläuft automatisch. Lediglich eine kurze Einblendung auf der Pinnwand gibt euch zum Schluss einen Hinweis auf den Gewinner. Die Aktivität verliert dadurch schnell an Reiz. Wirkliche Turniere finden hier höchstens in eurer Fantasie statt.

Besitzt ihr die Erweiterung Großstadtleben könnt ihr immerhin einen Bowling-Club gründen. Treffen sich eure Sims als solche Bowling-Spieler zu einem Spiel, erscheinen sie sogar in passenden Trikots. Doch auch hier ist der Spaß eher passiver Natur, da hier ebenfalls keine Einstellungsmöglichkeiten für die Bowling-Partien vorhanden sind.

Ein Fall für den Innenarchitekten

Mögt ihr den Bowling-Stil, der stark an die 50er-Jahre erinnert, freut ihr euch sicher über die neuen Dekorationen und Möbel. Dabei muss es sich noch nicht einmal um eine Bowling-Einrichtung handeln. Wenn ihr zum Beispiel eine Lounge einrichten wollt oder auch ein Wohnzimmer mit Retro-Charme, findet ihr vermutlich Gefallen an den kräftigen Farben und geschmeidigen Formen. Der neue Disco-Radiosender sorgt zusätzlich für die richtige Stimmung.

Im Nachtmodus sieht eure Bowling-Bahn noch hübscher aus.

Bei all den Möglichkeiten, die ihr beim Gestalten von Häusern durch die neue Erweiterung erhaltet, bleiben die neuen Gegenstände aber meist rein dekorativ. Hofft ihr also darauf, am Schuhschrank, vor dem Betreten der Bahn einen Stopp einzulegen oder eine eigene Kugel für euren Sim auszuwählen, werdet ihr möglicherweise enttäuscht. Bis auf die Bahn, an der die Sims autark agieren, bietet der Bowling-DLC spielerisch einfach nichts Neues.

Dadurch richtet sich Bowling-Abend-Accessoires hauptsächlich an die Hobby-Architekten und -Innenaustatter unter euch. Habt ihr damit erst einmal eine Weile verbracht, finden schon bald ausgelassene Feste in eurem neuen Etablissement statt. Immerhin liefert der DLC mit seinem Retro-Charme eine schöne Portion Inspiration für neue Bauprojekte.

