GTA Online: Superteurer Luxusschlitten kann nicht ordentlich um Linkskurven fahren

Seit der Einführung des neuen Luxusautos „Pegassi Infernus Classic“ haben Spieler von GTA Online mit einem nervtötenden Problem zu kämpfen. Zahlreiche Spieler können offenbar nicht mehr um Linkskurven fahren, ohne unkontrolliert mit ihrem Gefährt ins Schlittern zu geraten.

Auch Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Grand Theft Auto 5 bereichert der Entwickler Rockstar Games seinen extrem erfolgreichen Mehrspielermodus GTA Online noch mit zusätzlichen Gratisinhalten, nicht selten eben in Form der titelgebenden Autos.

Kürzlich hat es etwa der Sportwagen „Pegassi Infernus Classic“ ins Spiel geschafft – ein 915.000 US-Dollar teurer Luxusschlitten, der eine schicke Reminiszenz an den beliebten Infernus-Wagen aus Grand Theft Auto - Vice City darstellt. Die neue Ausgabe des Autos kommt allerdings von Werk aus mit einem markanten Fehler, wie ein Youtube-Video des Nutzers Samy demonstriert:

So berichten Spieler im GTA-Reddit, das Gefährt könne nicht ordentlich um Linkskurven fahren und gerate schon bei moderaten Geschwindigkeiten ins Schlittern wie auf einer Eisfläche. Tatsächlich könnte es sich dabei aber auch um einen allgemeinen Fehler im Spiel handeln, denn offenbar ist es nicht nur der neue Infernus, der unter der ominösen Linksschwäche leidet.

In der Support-Sektion von Rockstar Games ist nämlich ein umfangreicher Spielerbericht aufgetaucht, der darlegt, dass es sich offenbar um ein globales Problem im Spiel handelt. So sollen auch zahlreiche andere Autos betroffen sein, darunter Modelle wie der 811, Vigero, Mamba, Gauntlet und Pigalle. Die Spieler vermuten einen Fehler in der Spielphysik – eine Stellungnahme durch Rockstar Games steht derweil noch aus.

Unsere Bildergalerie beweist: Grand Theft Auto 5 bietet Spielern eine enorme Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen, die alle mit unterschiedlichen Vorzügen, Nachteilen und Eigenarten aufwarten. Linkskurven waren dabei bislang aber eher kein Problem.