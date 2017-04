Zelda - Breath of the Wild: Neue Flugmaschine, um Hyrule zu erkunden

Das improvisierte Luftschiff in The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist Schnee von gestern. Der Youtuber mety333 hat eine neue Methode gefunden, um sehr lange in der Luft zu bleiben und sich fortzubewegen. Dafür werden lediglich zwei metallene Dinge benötigt.

(Quelle: Youtube, mety333)

Laut mety333 handelt es sich bei seiner Kreation um die "ultimative Flugmaschine", mit der ihr quasi jeden Fleck in Hyrule erreichen könnt. Wichtig ist dabei vor allem die Magnetfähigkeit, mit der ihr den unteren Teil der Konstruktion dauerhaft anhebt.

Mit diesem Trick katapultiert sich der Spieler bis zu einer unsichtbaren Höhenwand in die Luft, um anschließend mit dem Paragleiter gen Boden zu reisen. Die Reise dauert bis zu neun Minuten, sofern ihr genügend Ausdauertränke bei euch habt. Theoretisch lässt sich der Flug sogar noch verlängern, wenn ihr ein paar Explosionspfeile nutzt.

So oder so ist die Idee von mety333 ein weiterer Beweis dafür, wie offen und experementierfreudig die Welt von Breath of the Wild ist. Sie ist mitunter ein Grund für die positive Bewertung im Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

Klettern, springen, kochen, kämpfen oder Rätsel lösen: In The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist alles möglich. Das Spiel ist seit dem 3. März 2017 für die Nintendo Switch und Wii U erhältlich.