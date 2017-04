The Legend of Zelda: Nintendo behebt Fehler aus einem anderen Jahrhundert

Nach über 30 Jahren hat Nintendo einen kleinen Fehler im Adventure-Klassiker The Legend of Zelda ausgemerzt. Für die Neuveröffentlichung des Spiels auf dem vor wenigen Monaten erschienenen Nintendo Classic Mini hat der Entwickler nämlich einen Rechtschreibfehler korrigiert. Mehrere Monate dauerte es wiederum, bis Spielern diese Änderung auffiel.

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Nintendo das Nintendo Classic Mini – eine Miniaturversion des klassischen Nintendo Entertainment System, das hierzulande im Jahr 1986 erschien. Mit an Bord der begehrten Minikonsole sind 30 fest installierte Spiele, darunter auch Klassiker wie Super Mario World, Donkey Kong und The Legend of Zelda.

Über 30 Jahre hat besagter Adventure-Klassiker inzwischen auf dem Buckel, und offenbar hat Nintendo mit der jüngsten Neuveröffentlichung endlich einen Fehler behoben, der über drei Dekaden hinweg ignoriert oder schlicht nicht gefunden wurde. Zwar dauerte es Monate, bis Spielern die kleine Korrektur überhaupt auffiel, doch der Twitter-Nutzer Mato hat einen Vorher-Nachher-Vergleich in Bildform veröffentlicht.

It took them 30 years and two revisions, but the typo has been fixed 😆 pic.twitter.com/tpH8zxTmF6