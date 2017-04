Im Presseportal des Polizeipräsidiums Westpfalz ging dieser Tage eine an sich alltägliche Pressemitteilung raus. Mit "Biker begrapscht Joggerin" ist diese Meldung überschrieben - in seiner Profanität leider nichts Besonderes. Doch ein kleines Detail ließ uns stocken und gibt sehr eindrücklich wieder, wie "der gemeine Computerspieler" wohl anscheinend immer noch gesehen wird.

"Die Kripo sucht nach einem Sittenstrolch, der am vergangenen Wochenende im westlichen Stadtgebiet [von Kaiserslautern] eine Joggerin begrapscht hat. Es soll sich sich um einen ungepflegt aussehenden Mann vom Typ "Computer-Nerd" handeln, der mit einem Mountainbike unterwegs war."

So wenige Zeilen, so viele Klischees. Das Bild des ungepflegten "Computer-Nerds", der Frauen (oder Männer) nur durchs übergriffige Angrapschen kennt, ist weit verbreitet und unglaublich muffig. Ein Detail fehlt in der Beschreibung freilich noch: "Demnach handelt es sich bei dem Täter um einen Mann vom Typ "Computer-Nerd", der etwa 28 bis 32 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß und übergewichtig ist. "

Übergewichtig hat er zu sein, was sonst.

Liebe Kripo Kaiserslautern, jetzt mal unter uns: Wir verstehen ja, dass es ungemein einfach für euch sein muss, statt einer mühsamen Personenbeschreibung einfach zum "Computer-Nerd" zu greifen - wissen doch leider die meisten Menschen, was damit gemeint ist. Doch wollen wir nicht auch mal an eine weniger staubige Zukunft denken? Und wenn ja, wäre es dann nicht schön, nach den vielen, vielen Jahren mal mit diesen Klischees zu brechen und weniger in Schubladen zu denken? Wir finden, schon.

