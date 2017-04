Counter-Strike - Global Offensive: Pro-Team verliert wegen Granaten-Glitch

Bugs und Glitches in Videospielen können nervig sein - vor allem dann, wenn sie, wie im Falle von Counter-Strike - Global Offensive in einem wichtigen Multiplayer-Match passieren. In der Auseinandersetzung zwischen den Teams NiP und G2 konnte sich das erstgenannte Team aufgrund des berüchtigten Granaten-Glitches durchsetzen.

Was war passiert? Ein Spieler von G2 nutzte einen Molotow Cocktail, um einen bestimmten Korridor zu blockieren. Da jedoch zeitgleich der Rauch einer Rauchgranate durch die Wand gedrungen ist, wurde das Feuer sofort gelöscht und der Weg für die Spieler von NiP war frei. G2 waren davon so sehr überrascht, dass sie die Runde daraufhin verloren haben.

Grund für die Aktion ist ein vermeintlicher Glitch, der bei der Mischung von Rauchgranaten und Molotow Cocktails auftritt. Manchmal löscht der Rauch die Feuersbrunst, aber es gibt keine Garantie darauf. Ab und an kommt es sogar vor, dass der Molotow Cocktail die Rauchgranate abweist und sie länger rollen lässt als sie eigentlich sollte. Und manchmal passiert es eben, dass der Rauch durch eine Wand anfängt Feuer zu löschen.

Der Fehler existiert in Counter-Strike - Global Offensive schon seit über einem Jahr, aber bislang hat Entwickler Valve nichts dagegen unternommen oder eine Lösung gefunden. Dabei wäre es vor allem für E-Sports-Turniere, bei denen es mittlerweile teils um mehrere Millionen Dollar Preisgeld geht, besonders wichtig, dass solche Bugs nicht über den Ausgang eines Matches entscheiden.

Trotz solch kleiner, aber nerviger Fehler ist Counter-Strike - Global Offensive weiterhin sehr erfolgreich. Das zeigt auch unser Blickpunkt "Die 10 beliebtesten E-Sport-Spiele aller Zeiten".

