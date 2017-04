Yonder - The Cloud Catcher Chronicles: Konkurrenz für Harvest Moon und Stardew Valley

Hoffentlich sind noch einige Farming-Simulation-Fans unter euch. Und ich meine damit jetzt nicht Fans von Spielen wie dem Landwirtschafts-Simulator. Nein, ich meine Zocker, die gerne Spiele wie Harvest Moon, Story of Seasons oder Stardew Valley rauf und runter spielen.

Dann aufgepasst, denn dieses Spiel könnte für euch genau in die richtige Kerbe hauen: Yonder - The Cloud Catcher Chronicles. Wer jetzt einen weiteren uninspirierten Abklatsch erwartet, sollte sich besser erstmal dieses Video anschauen:

Der Stil sieht richtig gut aus. Bislang ist jedoch über die Spielmechaink nicht sonderlich viel bekannt. Ein paar Vermutungen können schon angestellt werden, so scheint es sicherlich möglich zu sein, mit den vielen Tieren im Spiel zu interagieren. Die Insel Gemea, auf der die Geschichet spielt, ist in acht Sektoren mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen unterteilt. In jedem Abschnitt entdeckt ihr neue Pflanzen und Tiere.

Dabei will Yonder noch mehr bieten. Zum einen sollen wohl vermehrt Abenteuer-Inhalte Eingang in das Spiel finden und alles wird in einer Open-World präsentiert.

Doch es bleibt abzuwarten, wie sich Yonder wirklich spielt. Guter Hoffnung könnt ihr jedoch sein. Im Entwickler-Team von Pridefull Sloth sitzen Leute, die schon an den "Batman Arkham"-Spielen gewerkelt haben.

Yonder - The Cloud Catcher Chronicles erscheint voraussichtlich am 18. Juli für PC und PS4.