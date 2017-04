Das solltet ihr dieses Wochenende spielen: Hacken und Ballern

Der Titel dieses kleinen Artikels verrät es für die meisten wohl schon. Diesmal ist ein Ubisoft-Spiel mit einer offenen Welt dran. Nein, nicht der erste Teil. Das würden wir euch nicht antun.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

So "alt" ist Watch Dogs 2 noch gar nicht. Doch vielleicht haben es einige von euch noch nicht gespielt - oder haben das noch vor und zögern. Inzwischen bekommt ihr das Spiel jedoch zu einem recht günstigen Preis. Und das solltet ihr ausnutzen. Denn: Watch Dogs 2 macht vieles besser und ist im Ganzen ein besseres Spiel als das teilweise zu Unrecht verschriene Watch Dogs.

Zum einen müsst ihr nicht schon wieder einen "Ubisoft Angry White Dude Nr. 1.374" spielen, dessen Motive so austauschbar sind wie er selbst als Figur. Es ist bei der Zahl der weißen Protagonisten in Spielen schon erfrischend, mal einen schwarzen Charakter spielen zu können. Zum anderen: Wer das Hacker-Abenteuer dann auch nicht ganz so ernst nimmt - ebenfalls erfrischend, denn das Spiel scheint sich selbst ebenfalls nicht so ernst zu nehmen, im Gegensatz zum Vorgänger - wird in Watch Dogs 2 genau das finden, was wohl die meisten im ersten Teil vermisst haben: Spaß und Abwechslung.