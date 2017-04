3 Fragen, die ich nach der Enthüllung der Scorpio habe

Was sollen wir denn nun auf dieser Konsole spielen? In der Geschichte der Videospiele hat sich immer wieder gezeigt, dass nicht die technisch stärkste Konsole das Rennen gemacht hat, sondern die mit den besten Spielen. Und dem besten Marketing, dem besten Preis, den frischesten Ideen. Kurzum: Es war nie die Technik allein, die Hardware verkauft hat. Schaut euch die PlayStation 2 an, die am besten verkaufte Konsole aller Zeiten. Schaut euch die Wii an, die so ziemlich aus dem Nichts 100 Millionen Einheiten verkauft hat. Nachdem ich nun weiß, dass die Scorpio ganz tolle Grafik darstellen können wird, fragte ich mich direkt: Welche Spiele sollen diese Grafik denn zeigen? Momentan gibt es kaum wirklich große Exklusivspiele in der Planung. Sea of Thieves ist sicher nett, aber muss man das haben? Derweil hatte die PlayStation 4 gerade erst exklusive Kracher wie Horizon - Zero Dawn, Gravity Rush 2 oder Nioh und hat damit die ersten drei Monate des Jahres also ziemlich dominiert. Anstatt also eine Software-Offensive zu fahren, scheint sich Microsoft dafür entschieden zu haben, eine Hardware-Offensive umzusetzen. Ob das funktionieren wird? Sicherlich steht die E3 vor der Tür und damit die Hoffnung, dass es Spieleankündigungen für die Scorpio nur so hageln wird. Alles andere wäre fatal!