Japan vs. USA: Das Duell der Kampfroboter wird wahr

Schon seit 2015 angekündigt, wird es dieses Jahr zur Realität: Die US-Amerikaner von MegaBots fordern die japanischen Kollegen von Suidobashi zum Kampf der Mechroboter heraus.

Voraussichtlich im August 2017 soll es zum "Giant Robot Duel" kommen, so MegaBots in einem aktuellen Video. Dann tritt der Mk.III gegen den japanischen Kontrahenten Kuratas an. Dabei handelt es sich übrigens nicht um kleine Roboter, sondern um waschechte Mechs, wie ihr sie vielleicht aus Titanfall 2 kennt.

Wann genau und wo der Kampf stattfindet, wird noch nicht verraten. Grund dafür ist, dass die Verantwortlichen einer weiteren Verschiebung möglichst aus dem Weg gehen möchten. Eigentlich hätte das Duell schon 2016 an den Start gehen sollen, aber der zuvor ausgewählte Veranstaltungsort fiel am Ende durch.

Jetzt soll bald alles soweit sein. Der eigene Kampfroboter ist nahezu fertiggestellt und wird im Mai erstmals in San Fransisco gezeigt. Die Beweglichkeit und die Kampfstärke der Titanfall-Mechs solltet ihr allerdings nicht erwarten. Die Agilität der echten Roboter befindet sich noch in den Kinderschuhen. Selbst von den japanischen Kontrahenten erwarten die meisten nicht einen Mech, der ein riesiges Schwert trägt und mit Energiewaffen schießt.

Das gibt es dann wohl doch nur in Respawn Entertainments Shooter, wie der Test "Titanfall 2: Mehr als nur ein Online-Shooter" euch beweisen möchte.

Soldaten laufen an Wänden entlang und Roboter verfügen über eine Bewaffnung, bei der selbst das US-Militär neidisch werden würde: In Titanfall 2 geben sich Mech-Roboter ständig etwas auf die Mütze. Mittendrin sind einzelne Soldaten, die wie Ameisen wirken.