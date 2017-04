Das erscheint in der Kalenderwoche 15

Bald ist Ostern. Da habt ihr mehr Zeit, um zu zocken. Deshalb schauen wir nun mal auf die Veröffentlichungen. Was kommt denn Neues heraus, dass euch die Feiertage versüßen könnte?

Am 11. April erscheint:

Kennt ihr noch REZ? Das Spiel erlebt momentan auf der PS4 zusammen mit der PSVR-Brille eine kleine Renaissance. Aaero, das Spiel mit der größten Vokale-Konsonanten-Ratio, ist deutlich von REZ inspiriert. Das merkt man sofort und lässt hoffen, dass es ebenfalls so gut ist.

Wer von euch Banjo-Kazooie gezockt hat, wird sich in Yoka-Laylee sofort wohlfühlen. Denn alles ist in das Spiel eingeflossen, was die alten N64-Spiele ausgemacht hat - alles, das Positive wie auch das Negative.

Wie es scheint, kommen momentan viele Spiele heraus, die alte Spielideen wieder aufgreifen und neu umsetzen. Das ist eigentlich recht schön. Denn viele dieser Spielideen sind lange nicht mehr in Spielen aufgetaucht, weshalb sie heute im Jahr 2017 wieder recht frisch erscheinen.