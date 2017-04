Internet-Trojaner: Neue Ransomware verlangt wahnwitzigen Spiele-Highscore

Mit "rensenWare" ist derzeit offenbar ein Schädlingsprogramm in Umlauf, das die Daten betroffener Internet-Nutzer wegsperrt und sie erst wieder zugänglich macht, wenn besagte Nutzer einen wahnwitzigen Highscore im Spiel Undefined Fantastic Object erreichen. Ein Witz, der sich offenbar ziemlich schnell verselbständigt hat.

Das Internet ist voll von schädlichen Programmen und Betrügereien. „Ransomware“ genannte Erpressungstrojaner etwa sorgen dafür, dass betroffene Nutzer am Zugriff der eigenen Daten gehindert werden, bis sie eine geforderte Geldsumme zahlen. Nun ist allerdings kürzlich ein digitaler Geiselnehmer der etwas anderen Art aufgetaucht.

Das MalwareHunterTeam hat auf Twitter von der sogenannten "rensenWare" berichtet – einem Programm, das die verschlüsselten Daten nicht nach Zahlung eines Geldbetrags wieder freigibt, sondern stattdessen mit der denkbar kuriosen Aufforderung daherkommt, nämlich im ultraharten „Lunatic“-Modus des Spiels Undefined Fantastic Object schlappe 0,2 Milliarden Punkte zu erreichen – keine leichte Aufgabe.

Found a surprising ransomware today: "rensenWare".

Not asks for any money, but to play a game until you reach a score - and it's not a joke. pic.twitter.com/Pu53WZFALA