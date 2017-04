Hyper Dragon Ball Z: Gratis Prügelspiel von Fans

Mit Son-Goku, Vegeta oder Son-Gohan sich gegenseitig auf die Mütze geben: Das ist nicht nur in Dragon Ball - Xenoverse 2 möglich, sondern seit kurzem auch in Hyper Dragon Ball Z. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Fighting-Spiel entwickelt von Fans der Anime- und Manga-Serie.

Hyper Dragon Ball Z zeichnet sich durch eine Vielzahl von Charakteren, Komboangriffen und schicken Animationen aus. Das Gratisspiel basiert dabei auf dem frei erhältlichen Technikgerüst MUGEN, welches für eine Vielzahl von 2D-Prügelspielen verwendet wird.

Hyper Dragon Ball Z ist für PC und Mac erhältlich. Eine Konsolen-, sowie Smartphone-Version schließen die Entwickler aus, da die MUGEN-Engine nicht für diese Plattformen zur Verfügung steht.

Alle Infos zum Gratis-Download und wie ihr den Mehrspieler-Modus nutzt, erhaltet ihr auf der Facebook-Seite von Hyper Dragon Ball Z. Den Entwicklern ist dabei wichtig zu erwähnen, dass das Spiel mit der neuen Veröffentlichung noch längst nicht abgeschlossen ist. Stattdessen will das Team an weiteren Updates und Erweiterungen basteln, die auch in Zukunft gratis sein werden.

Das Gratis-Spiele von Fans einen Blick wert sind, hat Enderal bereits im letzten Jahr bewiesen. Die "Total Conversion"-Modifikation für The Elder Scrolls 5 - Skyrim ist fast schon ein eigenes Spiel und wurde schlussendlich sogar für die Game Awards 2016 nominiert.

Wer nicht auf 2D steht, kann alternativ zu Dragon Ball Xenoverse 2 greifen. Das bietet moderne 3D-Grafik, zahlreiche Helden und ihr könnt euch sogar einen eigenen Charakter im Anime-Universum erschaffen. Da wird selbst Son-Goku neidisch.