World of Warcraft - Legion oder Final Fantasy 14? Diese Frage stellte sich der MMORPG-hungrige, aber offenbar unentschlossene Spieler S1N3N kürzlich öffentlich auf Twitter. Was er mit dieser Frage lostreten würde, hätte er sich dabei aber wohl nicht träumen lassen.

Dass die verschiedenen Genre-Größen von ihren Fans ständig in hitzigen Online-Diskussionen als vermeintliche Könige ihres Fachs auf ein Podest gehoben werden, ist allgemein bekannt. Diesmal waren es aber die Hersteller selbst, die sich in einem Twitter-Krieg zu übertrumpfen versuchten, wie die englischsprachige Seite Dualshockers berichtet. So buhlten die Verantwortlichen hinter World of Warcraft und Final Fantasy 14 kürzlich vehement um die Gunst eines unentschlossenen Spielers.

Do I go to @FF_XIV_EN or @Warcraft ? Ahhhhh the pull is strong with both! — S1N3N (@S1N3N) 5. April 2017

„Nehme ich Final Fantasy 14 oder World of Warcraft? Ahhhh sie sind beide so anziehend!“

Die Macher hinter World of Warcraft ließen nicht lange auf sich warten und präsentierten dem unentschlossenen Spieler ein triftiges Argument für ihr Spiel:

@S1N3N @FF_XIV_EN Warcraft!

We'll let you fire laser beams out of your eyes!



Disclaimer: We might be a little biased. ;) pic.twitter.com/nbseH22pY2 — World of Warcraft (@Warcraft) 5. April 2017

„Warcraft! Wir lassen dich Laserstrahlen aus deinen Augen schießen! Disclaimer: Wir könnten ein wenig voreingenommen sein. ;)“

Das konnten die Verantwortlichen hinter Final Fantasy 14 aber wohl nicht auf sich sitzen lassen, weswegen sie wiederum Gründe für ihr Abenteuer präsentierten. Und der Kampf begann.

„Laser-Augen, hm? Hier, nimm einen gebäudegroßen Meteor.“

@FF_XIV_EN @S1N3N Ahah! Gul'dan wants to have a word with you about the definition of "building-sized meteor"! pic.twitter.com/xJZvx62oaT — World of Warcraft (@Warcraft) 6. April 2017

„Aha! Gul'dan hätte gerne ein Wörtchen mit euch über die Definition 'gebäudegroßer Meteor' gewechselt!“

@Warcraft @S1N3N That’s big, but we’ll raise you an entire moon harbouring the elder primal Bahamut! If Deathwing is lucky he might get an audience! :) pic.twitter.com/1S0FYEJyc8 — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 6. April 2017

„Das ist groß, aber wir bieten einen ganzen Mond mit Bahamut. Wenn Todesschwinge Glück hat, erhält er eine Audienz! :)“

„Monde zerstören? Das ist süß! Wie wär's mit einer ganzen Welt?“

@Warcraft @S1N3N That's a shame. Let us know if you need some heroes to help protect Azeroth! pic.twitter.com/kuGLkDfmru — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 7. April 2017

„Das ist eine Schande. Lasst uns wissen, wenn ihr Helden benötigt, um Azeroth zu beschützen!“

Die Kollegen von Overwatch kamen den „WoW“-Machern derweil nicht zu Hilfe, genossen aber sichtlich die Show.

Und wer hat ihn nun gewonnen, den Kampf der MMORPGs? Das weiß auch Twitter-Nutzer S1N3N nicht so wirklich. Sicher ist aber:

@liinxy @FF_XIV_EN @Warcraft This is why I love them both! Hard to choose one — S1N3N (@S1N3N) 7. April 2017

„Das ist der Grund, warum ich sie beide liebe. Schwer, sich da für eines zu entscheiden.“

