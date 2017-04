Final Fantasy 15: Nackte Tatsachen entdeckt

Final Fantasy 15 ist, mal von den vielen Verschiebungen abgesehen, ein Spiel ohne große Kontroversen oder heftige Inhalte. Immerhin ist das Spiel laut der USK "Ab 12 Jahren freigegeben". Das hätte jedoch auch anders ausgehen können, denn in den Spieldateien sind Nacktmodelle der Charaktere versteckt.

Dies beweist der Modder und Twitter-Nutzer Rich Whitehouse, der ein wenig in den Daten des japanischen Rollenspiels herumgeschnüffelt hat. Weibliche Charaktere wie Gentiana und Camelia Claustra sind beispielsweise vollkommen unbekleidet abgebildet. Auch Noctis treuer Freund Gladiolus zeigt, dass sich unter seinem Hemd mehr versteckt als eine blanke Hauttextur ...

Lots of activity overnight! I have heard your plight, my friends, and so I give you: Gladio nipple. pic.twitter.com/dNHx5ET2zq