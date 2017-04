Umfrage: Welcher Pokémon-Spielertyp bist du?

Jeder kennt sie: die Pokémon-Spielertypen. Da sind die fanatischen Sammler, die Wiederkömmlinge, die nach einer Auszeit wieder auf Monsterjagd gehen, oder die Experten, die von jedem Pokémon die Fähigkeiten auswendig kennen.

Ingesamt zehn Typen haben wir für euch in dem Artikel "10 typische Pokémon-Spielertypen" zusammengefasst. Nun wollen wir wissen: Welcher Pokémon-Spielertyp bist du? Also mach mit und zeige, was für ein Pokémon-Spielertyp du bist!