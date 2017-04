Die 10 lustigsten Steam-Reviews

Inzwischen kennt sie jeder: Steam-Reviews. Viele sind ehrlich und hilfreich. Sie unterstützen euch in eurem Entscheidungsprozess, ob ihr ein Spiel kaufen oder doch lieber auf einen Steam Sale warten solltet.

Manchmal sind sie aber auch richtig lustig. Meistens dann, wenn diese Reviews unglaublich trocken sind. Mittlerweile versuchen immer mehr Spieler in nur ein paar kleinen Sätzen oder in ein paar hingeworfenen Wörtern genau den Punkt herüberzubringen, wie sie das Spiel einschätzen - oder was ihnen eben gerade einfällt.

Diese Ergüsse sind oft einfach großartig:

Habt ihr auch schon Steam-Spiele rezensiert? Versucht ihr dabei auch lustig zu sein? Zeigt doch mal her! Wenn wir ein paar gute Rezensionen in den Kommentaren finden, landet vielleicht eine der Reviews von euch in der nächsten Bilderstrecke.