Outlast 2: Steht ihr diese 10 Minuten durch?

Outlast 2 ist eines der am stärksten erwarteten Horrorspiele. Der erste Teil, Outlast, hat Spiele wie Resident Evil 7 beeinflusst und die meisten Spieler damals in Angst und Schrecken versetzt. Die Kollegen von Polygon haben nun ein zehnminütiges Video mit Spielszenen auf Youtube veröffentlicht:

Schafft ihr es, die kompletten zehn Minuten anzuschauen? Denn eines ist sicher: Outlast 2 wird wieder ein unglaublich gruseliges und auch schockierendes Spiel werden. Darum auch direkt die Frage: Spielt ihr Horrospiele bei eingeschaltetem Licht, oder seid ihr so hardcore und spiel in kompletter Dunkelheit? Schreibt es uns in die Kommentare.