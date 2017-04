Easter Eggs: Die besten Funde in Spielen zum Hasenfest

Beim bunten Eierfest dürfen auch in diesem Jahr keine digitalen Fundstücke fehlen. Diese Easter Eggs haben euch in den vergangenen Monaten mitunter ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.

Easter Eggs in Videospielen sind eine feine Sache. Immerhin müsst ihr nicht das ganze Jahr über sehnsüchtig darauf warten, dass der Osterhase sie für euch versteckt. Der Genuss dieser Eier setzt auch keine Pfunde an. Und oftmals sind sie deutlich besser versteckt als eine hoppelnde Fellnase es könnte.

1 von 146 Neue Easter Eggs in Spielhits

Egal, ob wehmütige Hommage oder heimliche Ankündigung, diese Easter Eggs sind eine Suche definitiv wert. Habt ihr Lust auf mehr kuriose Funde, werft doch mal einen Blick in den Artikel vom Vorjahr: 10 lustige Easter Eggs - darüber konnten wir in den vergangenen 12 Monaten am meisten lachen.

Nummer 1: Lust auf eine Runde Timesplitters 2?

Spiel: Homefront - The Revolution

Erhältlich für: PC, PS4 und Xbox One

Worum geht's? Angesichts der Tatsache, dass ein paar der Entwickler von Homefront - The Revolution ehemals Mitarbeiter der Free Radical Design Studios waren, ist es sicher kein Wunder, dass ihr diese Hommage im Spiel findet. Nett ist es dennoch. Immerhin wartet der eine oder andere Fan unter euch schon seit gefühlten Ewigkeiten auf eine Fortsetzung zu Timesplitters 2 oder zumindest ein Lebenszeichen.

Nun könnt ihr wenigstens die ersten beiden Level Siberia und Chicago des Shooter-Klassikers noch einmal spielen. Erreicht ihr in Homefront - The Revolution die Börse, solltet ihr im oberen Stockwerk nach einem Spielautomaten Ausschau halten. Aktiviert ihr diesen, dürft ihr die beiden erwähnten Kapitel aus Timesplitters 2 spielen und so ein Stück spielbare Videospielgeschichte erleben.

(Quelle: Youtube, Eurogamer)

Nummer 2: Geheime Entwicklungspläne von Ubisoft

Spiel: Watch Dogs 2

Erhältlich für: PC, PS4 und Xbox One

Worum geht's? In Watch Dogs 2 konzentriert ihr euch hauptsächlich auf eure Fähigkeiten als Hacker. Dabei macht ihr vor nichts und niemandem halt. Nicht einmal vor dem Herausgeber des Spiels selbst. Besucht ihr nämlich die Ubisoft-Niederlassung in San Francisco, könnt ihr euch auch hier unerlaubt Zugriff verschaffen. Dabei macht ihr eine interessante Entdeckung.

Klettert ihr auf das Dach des Gebäudes, ergibt sich die Gelegenheit, mithilfe der Überwachungskameras einen Blick auf den Monitor eines Mitarbeiters zu werfen. Dabei bekommt ihr einen Trailer zu Gesicht, der ein bisher unangekündigtes Spiel zeigt. Ob dieses tatsächlich noch kommen wird, bleibt bislang Spekulation, eine witzige Idee ist dieses Easter Egg aber allemal.

(Quelle: Youtube, Kotaku)

Nummer 3: Ehre, wem Ehre gebührt

Spiel: The Witcher 3 - Blood and Wine

Erhältlich für: PC, PS4, Xbox One

Worum geht's? Ob und wie die Entwickler von The Witcher 3 - Blood and Wine einen Weg zu diesem Easter Egg geplant haben, ist fragwürdig. Denn ohne eine Spielmodifkation erreicht ihr den Zielort eigentlich nicht. Hoch oben auf einem Berg in Toussaint versteckt sich eine kleine Überraschung, die diejenigen ehrt, die für den Rollenspiel-Hit verantwortlich sind.

Der Youtuber pippo311lp experimentierte mit einer Debug-Mod herum, die es erlaubt, die Kamera frei zu bewegen und Geralt zu teleportieren. Auf diese Weise entdeckte er, dass sich auf einem eigentlich unerreichbaren Berg etwas befindet. Bei genauerer Betrachtung erkennt ihr ein dekorativ platziertes Foto, das die Mitarbeiter von CD Projekt RED zeigt.

(Quelle: Youtube, pippo311lp)