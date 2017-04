Super Mario 64: Paralleluniversen, Mathematik und der ultimative Trick

Ein besonders hartnäckiger Spieler hat jetzt den ultimativen Trick in Super Mario 64 vollführt. Ihr begebt euch auf eine Reise in ein Paralleluniversum.

Zwanzig Jahre hat Super Mario 64 auf dem Buckel und noch immer fasziniert das Spiel. Jetzt hat ein Zocker entdeckt, wie ihr die "A-Knopf"-Aufgabe lösen könnt und damit sogar in ein Paralleluniversum eintaucht.

Mehr als 1,5 Millionen Klicks auf Youtube können nicht irren. Dieser Trick ist einfach unglaublich:

Scott “pannenkoek2012" Buchanan ist ein Experte in Super Mario 64 und hat schon so einige Geheimnisse im Spiel aufgedeckt. Doch nun kombiniert er gleich zwei Theorien. Er zeigt, wie die "A-Knopf"-Aufgabe zu lösen ist und ihr gleichzeitig eine Parallelwelt im Spiel erreicht.

Die "A-Knopf"-Aufgabe ist eine Restriktion, die ihr euch als Spieler selbst setzt. Ihr bezwingt das Hüpfspiel, ohne zu oft zu hüpfen, also den A-Knopf am Controller möglichst wenig zu drücken. In dem Video betätigt Scott den Knopf nur einmal und das noch nicht einmal voll.

Doch wie kann er dennoch springen? Die Antwort ist Geschwindigkeit. Krasse Geschwindigkeit. Denn er klemmt den Klempner ein und lässt ihn satte 13 Stunden am Hindernis hängen, während Mario dennoch sprintet. So baut er mächtig Geschwindigkeit auf und kann durch Nutzung der Levelbeschaffenheit springen, ohne den entsprechenden Knopf zu betätigen. Er nutzt einfach die Physik der Umgebung.

Und dabei gelingt ihm auch noch eine weitere Besonderheit: Er springt in eine Parallelwelt. Das bedeutet, dass er sich außerhalb der Levelgrenzen befindet, aber dennoch auf der Karte des Spiels zu finden ist. Wie das gehen kann? Schaut sein Video an! Die Erklärung liefert Scott selbst, allerdings in Englisch.

Der Zocker zeigt somit auf, was das Spiel noch für Geheimnisse auf Lager hat. Doch damit nicht genug. Geduldige Zocker fanden nach 20 Jahren in Super Mario 64 eine unerreichbare Münze und außerdem ist erst kürzlich der "Heilige Gral" des Speedruns im Spiel geknackt worden.

Super Mario 64 gibt es auch auf dem Nintendo DS. Doch Profis spielen auf dem Original, nämlich dem Nintendo 64. Und selbst nach 20 Jahren entdecken sie so beeindruckende Geheimnisse in dem legendären Spiel aus dem Hause Nintendo.