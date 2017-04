(Bildquelle: Imgur)

Am 28. März ist für World of Warcraft - Legion das Update 7.2 erschienen, welches nicht nur die Geschichte vorantreibt, sondern auch ein neues Geheimnis für interessierte Spieler bereithält. Cirka zwei Wochen später hat eine erste Gruppe des Rätsels Lösung gefunden.

Die Spielergruppe, die zuvor schon andere Rätsel in World of Warcraft gemeinsam gelöst hat, setzte sich kurz nach der Veröffentlichung des Patches zusammen und entdeckte in der Welt von Azeroth merkwürdige Buchseiten. Diese haben wiederum mal mehr, mal weniger klare Hinweise gegeben. Nach Hunderten von Stunden war klar: Einzelne Spieler müssen die Seiten in korrekter Reihenfolge aktivieren, um schlussendlich ein neues, episches Reittier zu erhalten - "Riddler's Mind Worm".

Für das Rätsel ist der Blizzard-Mitarbeiter Jeremy Feasel verantwortlich, der zwischenzeitlich über Twitter immer wieder kleine, aber versteckte Hinweise veröffentlicht hat. Viel geholfen hat es zu Beginn nicht, da die Spieler mit den weniger klaren Hinweisen der Seiten nicht vorangekommen sind.

Der fiese Grund: Die Nummerierung der ersten fünf Seiten ergibt zusammengesetzt die ISBN (Internationale Standardbuchnummer) des echten Buches "World of Warcraft - Chroniken Band 1". Darin enthalten ist eine Zeichnung, die zur Lösung des Rätsels beiträgt. Kurioserweise hat ein Spieler schon am ersten Tag vermutet, dass das Buch etwas damit zu tun haben könnte, aber offensichtlich wollte niemand auf ihn hören.

Nichtsdestotrotz hat die Gruppe gut 14 Tage nach der Veröffentlichung des Updates alle Hürden gemeistert. Die teilnehmenden Spieler sind nun im Besitz eines neuen, seltenen Reittieres. Ob das die Mühe und die zahllosen Stunden Wert gewesen ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Jeremy Feasel hat derweil auf Twitter schon angedeutet, dass es nicht das letzte Rätsel dieser Art war.

