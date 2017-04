Fifa 17: Der Ball rollt auf drei Monitoren

(Quelle: Reddit)

Normalerweise spielen "Fifa 17"-Spieler an einem einzelnen Fernseher oder Monitor und genießen das jeweilige Match. Nicht so der Reddit- und Youtube-Nutzer fahdriyami, der am PC auf AMDs Eyefinity-Technik zurückgreift.

Die Grafiktreiberfunktion ermöglicht es ihm, Fifa 17 auf drei Monitoren zu spielen. Dadurch ergibt sich eine durchaus beeindruckende Panoramawiedergabe, die das gesamte Spielfeld abdeckt. Die Auflösung hierfür liegt bei 5760 x 1080 Pixeln.

(Quelle: Youtube, Fahad Al-Riyami)

Da Fifa 17 die Funktion nicht offiziell unterstützt, treten bei der Umsetzung ein paar Probleme auf. So ist zum Beispiel die Radarkarte nur auf dem rechten Bildschirm abgebildet, während sich die Kameraeinstellungen nur bedingt anpassen lassen. Der Ball befindet sich demnach immer nur auf dem mittleren Monitor, wodurch die beiden anderen Bildschirme fast nur noch als optische Ergänzung dienen.

Dennoch ergeben sich auch daraus Vorteile, schließlich kann fahdriyami nahezu jederzeit das komplette Spielfeld überblicken und sieht, wo sich gerade die gegnerischen Verteidiger befinden. Ob sich der Aufwand und der Anschaffungspreis von drei Monitoren dafür lohnen, sei dennoch mal dahingestellt.

