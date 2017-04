Das solltet ihr dieses Wochenende zocken: Kriege in den Sternen

Es ist nicht nur Wochenende, es ist sogar Ostern! Die beste Zeit also, um mal wieder ausgiebig zu zocken. Wie schön, dass es gerade ein Spiel im Angebot gibt, das euch für viele, viele Stunden fesseln kann.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Als ich mir damals - tatsächlich direkt zur Veröffentlichung - Star Wars Battlefront geholt hatte, war ich schwer begeistert. Ich war (bin?) als Jugendlicher großer "Star Wars"-Nerd. Von Bettwäsche bis zu Unterwäsche hatte ich alles, was man von Star Wars nur sammeln konnte. Daher war es für mich ganz großes Kino, ein Spiel in den Händen zu halten, das mir ein irgendwie authentisches Gefühl geben konnte. So war es vor allem die Optik und der Klang (!), die mir sofort nostalgische Gefühle gebracht haben. Mit guten Kopfhörern auf den Ohren klingt es wirklich so, als befände man sich direkt in den Filmen. Freilich gab es damals auch einige Kritik: Der Umfang war nicht sehr groß, Einzelspieler schauten gleich ganz ins Klo. Doch inzwischen hat das Spiel einiges mehr zu bieten - es lohnt sich also, mal in das Spiel reinzuschauen. Besonders, da es momentan für wirklich wenig Geld zu bekommen ist. Ihr seid interessiert? Dann folgt doch direkt diesem Link, um euch Star Wars Battlefront günstig auf Amazon zu bestellen. Übrigens die beste Vorbereitung auf Star Wars Battlefront 2, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll.

1 von 22 Star Wars - diese Spiele gibt es zur Filmreihe

Zur "Star Wars"-Filmreihe gibt es einige Spiele. Nicht alle davon sind gut. Doch wenn die Entwickler ins Schwarze treffen (oder in den Lüftungsschacht), dann handelt es sich meist um grandiose Spiele. Einige dieser Werke findet ihr in obiger Bildergalerie.