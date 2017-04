GTA 5: Mod bringt Rick and Morty nach Los Santos

(Quelle: gta5-mods)

Grand Theft Auto 5 muss nicht immer ein Ort für fiese Hacker sein, sondern kann auch als Schauplatz für unterhaltsame Modifikationen dienen. Eine davon stammt von Jedidiah515, der in seiner Freizeit ein großer Fan von Rick and Morty ist.

Was liegt da also näher, als Rick Sanchez nach Los Santos zu bringen? Mit dabei sind natürlich zahlreiche Anmerkungen und Sprüche, sowie das ikonische Raumschiff, welches allerdings nicht fliegen kann. Wem GTA 5 bis jetzt noch nicht abgefahren genug war, der kommt mit der Modifikation auf seine Kosten.

Die Qualität der Modifikation ist beachtlich, obwohl noch ein paar Dinge fehlen. Zum Beispiel verfügt Rick im Spiel nicht über seine Teleportwaffe und von seinem Enkel Morty ist weit und breit nichts zu sehen. Wie Jedidiah515 soll sich das in Zukunft ändern, da seine Arbeit noch lange nicht abgeschlossen ist.

Den Download der kostenlosen Modifikation findet ihr auf der Webseite von gta5-mods. Für das Raumschiff benötigt ihr noch eine weitere Mod, die von "zzcool, indirivacua, lunchxbles & cr8" stammt.

Wer noch mehr Rick and Morty benötigt, sollte unbedingt mal einen Blick auf das Smartphone-Spiel Pocket Mortys werfen, welches sich zugleich als Parodie auf die Pokémon-Reihe versteht.

