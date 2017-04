Aufgepasst: So übel kann ein Verkauf einer Konsole enden

Ein junger Mann wollte seine PlayStation 4 verkaufen. Wie vereinbart traf er am Treffpunkt ein. Doch ihn erwartete eine böse Überraschung.

Ein 19-jähriger Mann wollte in Peoria im amerikanischen Bundesstaat Illinois die Konsole verkaufen. Er verabredete sich mit dem potenziellen Käufer über Facebook. Das englischsprachige Magazin PJ Star schildert den weiteren Verlauf.

Als er am Treffpunkt eintrifft, lotst ihn der vermeintliche Käufer in eine Gasse. Er meinte, dass er es nicht gern sehe, wenn Leute vor seinem Haus abhängen würden und forderte so mehr Diskretion ein.

Doch in der Hintergasse waren die beiden auch vor neugierigen Blicken geschützt. Der Käufer, der wohl nie eine Kaufabsicht hatte, zog eine Pistole und forderte die Herausgabe der PS4. Nachdem der eingeschüchterte Verkäufer die Konsole übergeben hatte, flüchtete der Dieb zu Fuß.

Der Verkäufer versucht später noch seine Spur mit dem Auto zu verfolgen. Doch weder seine Verfolgung noch die Spurensuche der örtlichen Polizei sind erfolgreich gewesen. Das Facebook-Profil des Diebs dürfte gefälscht gewesen sein.