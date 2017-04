Mindfuck: Passiert das nur in Videospielen, oder auch im echten Leben?

Dass Horizon - Zero Dawn ein wunderschönes Spiel ist, wird euch inzwischen bekannt sein. Das Gif unten soll eigentlich erklären, wie die Entwickler es geschafft haben, dass das Spiel so eine weitläufige und detailreiche Umgebung bieten kann:

Es wird also immer nur der Blickwinkel berechnet, der gerade von eurer Kamera eingefangen wird. Doch jetzt kommt der Mindfuck: Versucht mal zu beweisen, dass das im echten Leben nicht genau so ist! Denkt mal drüber nach: Vielleicht existiert immer nur das, was ihr gerade seht - der Rest verschwindet in einem blauen Dunst. Mit diesem philosophischen Blödsinn lassen wir euch jetzt einfach mal alleine. Nicht weggucken, sonst verschwinden wir.