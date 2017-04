Zelda - Breath of the Wild: So besiegt ihr Ganon nur mit Schild

Seit gut anderthalb Monaten ist The Legend of Zelda - Breath of the Wild erhältlich, aber ein Ende der Trubels rund um das Spiel ist noch lange nicht in Sicht. Schließlich bietet das aktuelle Abenteuer von Link genügend Möglichkeiten, gewisse Dinge auf kreativere Art und Weise zu lösen als stets ausgetretene Pfade zu benutzen. Habt ihr zum Beispiel schon versucht, Ganon nur mithilfe eines Schildes zu besiegen?

(Quelle: Youtube, BeardBear)

Ausschließlich mit Rüstung und einem Schild ausgestattet, wagt sich der Youtube-Nutzer BeardBear in das Schloss von Hyrule, um Ganon ein für alle Mal fertig zu machen. Der Kampf dauert zwar länger als 30 Sekunden (es geht auch kürzer), aber am Ende verzweifelt der Oberbösewicht trotzdem an Links Einfallsreichtum.

Bevor ihr euch selbst an diesen Versuch wagt, solltet ihr wissen, dass die Vorgehensweise nicht mit jedem Schild funktioniert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bieten nur die drei Leunen-Schilde die Möglichkeit ein Angriffsmanöver zu starten. Im Video greift BeardBear deshalb auf das Chimärenschild zurück, welches weiße und silberne Leunen fallen lassen. Alle anderen Schilde dienen ausschließlich der reinen Verteidigung.

Ebenfalls solltet ihr im Kampf möglichst viele Angriffe von Ganon blocken, sowie den einen oder anderen Ersatzschild parat haben. Bekanntermaßen haben die Schmiede in Hyrule nicht für die Ewigkeit gearbeitet.

Wenn ihr allerdings zuvor Ganon noch kein einziges Mal besiegt habt, solltet ihr euch auf die herkömmliche Art und Weise konzentrieren. Wie ihr überhaupt zum Ende gelangt, zeigen wir euch in der Komplettlösung zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild.

1 von 18 Die besten Zelda-Spiele auf einen Blick

Die "The Legend of Zelda"-Reihe begeistert jung und alt schon seit ihren Anfängen auf dem Nintendo Entertainment System. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die besten Spiele in über 30 Jahren Zipfelmützen-Karriere vor.