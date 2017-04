Ultimate Epic Battle Simulator: Der neueste Hit auf Youtube

Der Ultimate Epic Battle Simulator hat laut Angaben der englischsprachigen Webseite SteamSpy mehr als elf Millionen Aufrufe auf Youtube und ist damit wohl der neue Videospiel-Hit zum Anschauen.

Doch was ist der Ultimate Epic Battle Simulator eigentlich? Es handelt sich dabei um einen Schlacht-Simulator, der sich auf der Vertriebsplattform Steam in der "Early Access"-Phase befindet. Im Spiel habt ihr die Auswahl zwischen unterschiedlichen Einheiten, die ihr gegeneinander in den Kampf schicken könnt. Dabei bestimmt ihr selbst den Typ der Einheiten, sowie auch ihre Anzahl. Alternativ ist es euch auch möglich, den Schaden und die Geschwindigkeit jedes Trupps anzupassen.

Wie wäre es also, 10.000 Pinguine gegen 1.000 schwerbewaffnete Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg antreten zu lassen? Oder 300 Spartaner gegen dutzende von wilden Orks? Mit diesen Optionen könnt ihr euch im Spiel richtig austoben. Oder aber ihr werft einfach einen Blick auf Youtube, denn da lassen sich bereits einige interessante Schlachten bestaunen. Zum Beispiel kämpft in diesem Video eines Youtubers Chuck Norris gegen 100.000 Hühner.

(Quelle: Youtube, TheKedosZone)

Richtig interessant wird es natürlich erst, wenn man eine Schildkröte gegen jede andere erdenkliche Einheit in den Kampf schickt.

(Quelle: Youtube, LazarBeam)

Mithilfe einer Mod lassen sich übrigens auch mit dem beliebten Rollenspiel Skyrim Special Edition interessante Gefechte austragen. Ein Youtuber ließ zum Beispiel 100 Drachen gegen 1.000 Bogenschützen antreten.

1 von 30 Download-Geheimtipps bei Steam

Auf Steam lassen sich abseits vom Ultimate Epic Battle Simulator tausende weitere Videospiele finden. Selbst gute Spiele können da in der Masse untergehen. Einige Download-Geheimtipps findet ihr deshalb hier in der Biderstrecke.