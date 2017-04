Mario Kart: Der Hass gegen blaue Panzer in Haiku-Form

Es gibt etwas auf dieser Welt, dass alle "Mario Kart"-Spieler miteinander vereint: Die Abneigung und der blanke Frust gegenüber dem blauen Panzer. Es schreit sich bekanntlich kaum schöner, wenn einem Platz 1 doch noch im letzten Moment durch den Einsatz dieses Gegenstandes weggenommen wird.

Dies zeigt sich vor allem in einer kürzlichen Werbeaktion von Nintendo anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Mario Kart 8 - Deluxe für die Nintendo Switch. Der Konzern rief via Twitter dazu auf, ein Haiku (japanische Gedichtsform) über Mario Kart zu verfassen. Klar, dass dann der blaue Panzer mit dabei sein muss.

@NintendoNYC This is my moment

I can win this thing right now

Is that a blue shell?#MK8DHaiku 17. April 2017

@NintendoNYC A single blue shell

The bane of my existence

First place waves goodbye#MK8DHaiku pic.twitter.com/oTYMxQmwIe — Jason S (@LionelHutz590) 17. April 2017

@NintendoNYC You see the finish

You hear it flying at you

A blue shell hits you#MK8DHaiku — NintendoGamer64 (@LithiorKingdom) 17. April 2017

@NintendoNYC #MK8DHaiku



Close to finish line

A sudden blue shell attacks!

Filing for divorce. — Angry American Voice (@SleepySheaBear) 18. April 2017

@NintendoNYC Begin Rainbow Road

Last lap, I'm ahead in first

Oh no, a blue shell! — Jeremy Zorek (@enjineer_jfz) 17. April 2017

@NintendoNYC You see the finish

You hear it flying at you

A blue shell hits you#MK8DHaiku — NintendoGamer64 (@LithiorKingdom) 17. April 2017

Sehr offensichtlich ist es, dass der blaue Panzer kurz vor dem Erreichen der Ziellinie für zahlreiche traumatische Erinnerungen veranwortlich ist. Die große Frage bleibt allerdings, wie Nintendo selbst dazu steht.

Der Konsolenhersteller ignoriert das Problem gekonnt und hat so gut wie kein Haiku retweetet, der mit dem fiesen Gegenstand in Verbindung steht. Möglicherweise waren die "Social Media"-Verantwortlichen auch einfach nicht von der Dichtkunst der "Blauen Panzer"-Gemeinschaft angetan.

Ab dem 28. April 2017 könnt ihr übrigens wieder selbst mit blauen, roten oder grünen Panzern auf Spielerjagd gehen. Die "Nintendo Switch"-Version von Mario Kart 8 beinhaltet aber keine neuen Rennstrecken.

1 von 30 Mario Kart 8: Rote Panzer in HD

Mario Kart 8 ist einer der umfangreichsten Serienableger: Mitsamt DLCs bietet das Rennspiel stolze 48 Strecken, zahllose Charaktere und Kart-Zusammenstellungen. Da ist der Spaß im Mehrspieler-Modus vorprogrammiert.