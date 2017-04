Es ist eine Geschichte, wie sie im Gesamten nur selten vorkommt: Der 17-jährige "Counter-Strike - Global Offensive"-Spieler Adam "Loop" Bahriz leidet unter der Krankheit HSAN (Hereditäre Sensorisch-Autonome Neuropathien), wodurch er nahezu blind und taub ist, kaum Schmerzen fühlen kann und ihm viele Zähne fehlen. Seine Stimme klingt daher im Sprachchat des Spiels ein wenig ungewöhnlich.

Für eine Gruppe von Spielern war dies Grund genug, ihn trotz eines Erklärungsversuches als "Troll" zu bezeichnen, zu mobben und anschließend noch aus dem Spiel zu werfen. Was sie nicht wussten: Loop streamt viele seiner Partien live auf Twitch.tv. PDeee, einer seiner Zuschauer, nutzte in diesem Moment die Gelegenheit, um auf der Webseite Reddit von dem Vorfall zu berichten und zur Solidarität aufzurufen. Tausende Spieler schlossen sich PDeee an, besuchten den Stream von Loop und füllten sein Spendenkonto innerhalb kürzester Zeit auf einen fünfstelligen Betrag.

Der Rauswurf aus der laufenden Partie, so zeigen die Twitch-Mitschnitte, erfolgte einzig und allein wegen Loops Stimme. An spielerischen Fähigkeiten mangelt es ihn kaum: Er erkundigt sich nach Taktiken, weiß seine jeweiligen Waffen entsprechend gut einzusetzen und kann es sogar mit einem gesamten Gegnerteam aufnehmen.

Viel gelernt hat er durch seine jahrelange Mitgliedschaft bei der ESEA, einer Plattform für ambitionierte Spieler, die eine professionelle Umgebung suchen. Die Verantwortlichen reagierten kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls und sperrten den Spieler, der für den Rauswurf von Loop verantwortlich gewesen ist, für drei Tage.

Für Loop selbst wurde es hingegen zum besten Tag seines Lebens, wie er via Twitter verrät. Zwischenzeitlich haben sich über 3.000 Zuschauer auf seinem Stream einbefunden und die spendeten so viel Geld, dass er sich zu seinem 18. Geburtstag eine lange gewünschte Operation leisten kann. Über Twitter meldete sich anschließend noch das Team EnVyUs, die Loop gerne einen Vertrag als professionellen Streamer anbieten möchten.

Hey @FDN_Loop, we want to offer you a contract to stream and represent our team. Let's do this. — Team EnVyUs (@TeamEnVyUs) 18. April 2017

Die Geschichte, die für Loop unglücklich begann, endet für den jungen Amerikaner mit Freudentränen, über den großen Schwung an Solidarität, der ihm entgegengekommen ist.

1 von 20 Eindrücke aus Counter-Strike - Global Offensive

Counter-Strike - Global Offensive richtet sich mit seinem E-Sport-Fokus an alle Spieler, die Interesse an professionellen Partien hegen. Hin und wieder kommt es trotzdem zu unschönen Szenen, die in diesem Fall zum Glück für einen jungen Streamer ein gutes Ende genommen haben.