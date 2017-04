Entwickler freut sich über Software-Piraterie

Ein Entwickler der Disney Afternoon Collection geht offen damit um, dass er in früheren Jahren Raubkopierer gewesen ist. Er meint sogar, dass dieses illegale Vorgehen ihm jetzt bei der Entwicklung geholfen hat.

Es klingt paradox, doch Frank Cifaldi, der bei der Entwicklung dafür zuständig gewesen ist, die vorhandenen Materialien aus Klassikern aufzubereiten, erklärt über Twitter, dass er nur durch seine früheren Sünden jetzt dazu in der Lage sei.

Personally thrilled to show off these prototype builds in an official capacity since uh



I was involved in dumping them in my pirate youth 😘 pic.twitter.com/4A8GQaQD1a