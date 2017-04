Die besten Bosskämpfe in Videospielen

In äußerst vielen Videospielen erwartet euch im Laufe der Geschichte ein Bosskampf. Doch nicht alle diese Kämpfe sind gelungen, da sie entweder keinen spielerischen Mehrwert bieten oder mit wenig überzeugenden Ideen aufwarten. Häresie! Glücklicherweise ist die Mehrzahl der Bosskämpfe der Höhepunkt eines Abschnitts oder sie markieren das fulminanten Finale eines Spiels. Genau diesen Bosskämpfen wollen wir uns hier widmen.

In der Bilderstrecke findet ihr Bosskämpfe, die aufgrund ihres Einfallsreichtums oder ihrer Inszenierung zu den besten ihrer Sorte gehören. Dabei geht es nicht unbedingt um Bombast, sondern auch gerne mal um Einfallsreichtum in der Gestaltung, der Inszenierung oder auch nur um das besondere Gefühl der Genugtuung nach geschlagener Schlacht.

