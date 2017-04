GTA Online: Oldschool-Modus mit Tiny Racers angekündigt

Nachdem Rockstar Games zuletzt die Online-Welt von Grand Theft Auto 5 um neue Stuntrennen erweitert hat, werdem mit dem nächsten Update erneut Rennfahrer bevorzugt. Das erste Video zur "Tiny Racers"-Erweiterung verrät aber, dass auch Oldschool-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.

Der neue Spielmodus bietet eine Vogelperspektive wie einst in Grand Theft Auto und Grand Theft Auto 2, während die Spielmechaniken an den Klassiker Micro Machines erinnern. Auf zumeist engen Strecken geht es mit Spielzeugautos und mächtigen Power-Ups zur Sache. Das Ziel: Erster werden und die Konkurrenz von der Strecke schubsen.

Die Erweiterung für GTA Online erscheint am 25. April und steht dann auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One wie gehabt kostenlos zur Verfügung.

Trotz einer Ankündigung von Red Dead Redemption 2 lässt Entwickler Rockstar Games GTA Online nicht los, sondern erweitert den Mehrspieler-Modus immer noch stetig um neue Inhalte. Angesichts der Verkaufszahlen sicherlich keine allzu überraschende Entscheidung.

