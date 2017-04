Playerunknown's Battlegrounds: Pfannen blockieren Kugeln dank neuem Update

Entwickler Bluehole veröffentlicht das erste große Update für Playerunknown's Battlegrounds. Zahlreiche neue Inhalte gibt es nicht, aber dafür eine verbesserte ... Bratpfanne. Ja, ihr habt richtig gelesen.

Die Nahkampfwaffe erhält ein deutliches Upgrade: Sie kann nun Schüsse blockieren. Der Youtube-Nutzer Sir Lance zeigt in einem Video, wie er dank der Pfanne eine ganze Schrotflintenladung abwehrt, um schlussendlich die Auseinandersetzung noch für sich zu entscheiden.

(Quelle: Youtube, Sir Lance)

Neben der Schüsse blockierenden Bratpfanne implementiert das Update außerdem ein neues Motorrad inklusive Beifahrersitz, eine neue Schusswaffe und die Armbrust kehrt in die Spielwelt zurück.

Der Fokus des Updates liegt jedoch auf den Performance-Verbesserungen, die sich viele Spieler seit der Veröffentlichung von Playerunknown's Battlegrounds gewünscht haben. Einige Käufer berichten, dass sich ihre Bildwiederholrate nach dem Update tatsächlich gebessert hat, während andere immer noch unter denselben Problemen leiden. Die komplette Liste an Änderungen erhaltet ihr auf der Spielwebseite.

Laut dem Entwickler stellt der aktuelle Patch jedoch nur den ersten Schritt hin zu einer allgemeinen Verbesserung der Performance dar. In Zukunft sollen weitere Updates folgen, die sich vorrangig mit der Instabilität der Technik beschäftigen.

Wer sich jetzt den zahlreichen Käufern von Playerunknown's Battlegrounds anschließen möchte, wirft am besten vorher noch einen Blick in unsere Tipps-Sektion. Dort verraten wir euch, wie ihr länger überlebt und so eure Siegchancen erhöht.

Playerunknown's Battlegrounds hat seine Wurzeln in der "Arma 2"-Modifikation Day Z, die von Dean Hall entwickelt wurde. In der Mod geht es vor allem um das nackte Überleben in einer Zombie-Apokalypse.