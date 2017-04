Gewitzt: Siebenjähriger fälscht Brief von der Schule, um mehr spielen zu können

Ein siebenjähriger Schulanfänger sorgt derzeit auf Reddit für Belustigung. In hochoffiziell wirkender Handschrift fälschte er einen Brief der Schule an seine Eltern, um diese dazu zu bekommen, unbegrenzt lange Videospiele spielen zu können. Ein genialer Coup, der aus unerfindlichen Gründen in die Hose ging.

Kinder haben's schwer: Wer noch nicht alt genug ist, sieht die Einteilung der eigenen Freizeit nicht selten massiv durch die Eltern gestört, die lästigerweise dazu neigen, einen etwa nicht die ganze Nacht hindurch fernsehen oder Videospiele genießen zu lassen. Der siebenjährige Schulanfänger Nathan wollte das nicht länger hinnehmen und kam auf eine pfiffige Idee.

Auf liniertem Papier setzte er die quasi wasserdichte Fälschung eines offiziellen Schulbriefs an seine eigenen Eltern auf, mit dem Hinweis, Nathan habe gute Noten in allen Fächern, außer im Kurs "Videospiele". Daher sei es dringend empfohlen, dass Nathan extra hart in dem schwächelnden Fach lerne – wenn nötig sogar die ganze Nacht. Herrlich!

Quelle: EclecticBlue / Reddit

„Liebe Eltern, Nathan schlägt sich gut in allen Fächern, außer im Fach VIDEOSPIELE! Falls er nicht die ganze Nacht wach bleibt und Videospiele spielt, wird er aus der Schule geworfen!!! Lassen Sie ihn die ganze Nacht wach bleiben und fangen Sie damit noch heute an! Er darf alles spielen, Computer, Wii, iPod, iPad, iPhone und alle anderen elektronischen Geräte. Von, Die Schule“

Auf Reddit, wo die amüsierten Eltern des Meisterfälschers den Pseudobrief teilten, berät man sich derzeit belustigt, wie man dem Kleinen am besten eine Lektion erteilen könnte. Ein Nutzer schlägt etwa vor, die Eltern sollten Nathan tatsächlich die ganze Nacht wachhalten und ihn zum Spielen zwingen – bis er zugibt, dass der Brief eigentlich von ihm kam, und nicht von der Schule.