Kurios: Propaganda-Video für Nordkoreas Arcade-Halle

Hierzulande ein fast schon vergessener Trend, in Nordkorea jedoch immer noch aktuell: Das Besuchen einer Arcade-Halle, um Videospiele zu spielen. Ein Video von 2013, vor kurzem von der Webseite Arcadeheroes entdeckt, zeigt die immer noch aktuellste Halle des Landes in all ihrer Pracht:

(Quelle: Youtube, stimmekoreas)

Von der merkwürdigen Musikuntermalung und den Videoverzierungen mal abgesehen, zeigt sich, dass die Nordkoreaner offenbar auf Sega-Klassiker wie Let's Go Jungle und auf Terminator - Salvation von Raw Thrills stehen. Welche Geräte sonst noch angeboten werden, ist angesichts der Videoqualität nur schwer zu beurteilen.

Kurios ist es aber allemal. Die Arcade-Halle befindet sich mutmaßlich in der Hauptstadt Pyongyang und wurde einem Twitter-Account zufolge 2013 von Staatsoberhaupt Kim Jong-un höchstpersönlich eingeweiht.

Arcade Hall In North Korea?! Kim Jun On Will Show You Around:http://t.co/VHF9tv0Yjn pic.twitter.com/Nn2wtwmIWL — 2P.COM (@2Pcom) 17. September 2013

So merkwürdig das Video und die Meldung auch anmuten: In Asien, vor allem in Japan, sind Arcade-Hallen immer noch Teil der Videospielkultur und immens beliebt. Spiele wie Tekken 7 werden zum Beispiel zuerst für Arcade-Maschinen entwickelt, ehe sie später den Sprung auf die aktuelle Konsolengeneration wagen.

