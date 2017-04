GIFs Against Friends: Zynga veröffentlicht GIF-Wettstreit für iOS

Wörter haben im Internet immer weniger Stellenwert, dafür aber sprudeln an jeder Ecke hunderte von GIFs hervor. Die animierten Bildchen dienen oftmals schon als Kommunikationsform und das lässt sich Zynga natürlich nicht entgehen.

Der Farmville-Entwickler veröffentlicht für den iOS-Messenger das Spiel GIFs Against Friends, in dem sich alles um das Grafikformat dreht. Ein Spieler sucht ein Thema aus, während die restlichen Mitstreiter das ihrer Meinung nach passendste GIF senden. Der Themenersteller darf anschließend das beste Bewegtbild küren.

Die Spielidee erinnert dabei an das Kartenspiel Cards Against Humanity, wobei sich Zynga in erster Linie an der hauseigenen Srabble-Alternative Words Against Friends orientiert. GIFs Against Friends ist als "Free 2 Play"-App im iOS Store erhältlich und wird über iMessages gespielt.

Für die Neuveröffentlichung arbeitet Zynga mit der GIF-Plattform Tenor zusammen, von der sämtliche animierten Bilder stammen. Von Anfang an dürft ihr nicht auf die gesamte Bibliothek zugreifen, sondern schaltet nach und nach weitere Optionen frei.

GIFs Against Friends ist ein Vertreter der sogenannten "Social Games", die eine Art digitales Gesellschaftspiel darstellen. Deutlich kreativer fällt im direkten Vergleich 12 Orbits aus, welches vor kurzem für den Deutschen Computerspielpreis nominiert wurde.

