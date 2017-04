Das erscheint in der Kalenderwoche 17

Frühling kann man das alles gerade wirklich nicht nennen. Ihr habt also Grund genug drinnen zu bleiben und zu zocken. Wie passend, dass kommende Woche einige richtig gute Spiele erscheinen!

Dienstag, der 25. April:

Das Horrorspiel Outlast 2 erscheint an diesem Tag für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wie auch schon der erste Teil dürfte euch Outlast 2 den Schlaf rauben und die Stromrechnung in die Höhe schnellen lassen. Denn ihr werdet nie wieder euer Licht ausschalten wollen. Hier könnt ihr ein Bundle mit allen Outlast-Spielen bestellen.

Sniper - Ghost Warriors 3 erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Titel macht es deutlich: Als Scharfschütze müsst ihr jede Menge Feinde ausschalten - und dabei möglichst nicht selbst ausgeschaltet werden. Wenn das genau das Richtige für euch ist, schlagt einfach direkt hier zu.

Freitag der 28. April

Dragon Quest Heroes 2 bietet euch Massenschlachten, die im "Dragon Quest"-Universum angesiedelt sind. Vor lauter Gewusel werdet ihr nicht merken, wie schnell die Zeit vergeht. Darum einfach direkt hier bestellen. Erscheinen wird es für die PlayStation 4.

Little Nightmares erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Es erinnert an Spiele wie Inside: Ihr steuert ein Kind durch sprachlosen Horror, müsst geschickt und ebenso sprachlos sein. Ist das war für euch? Dann kauft euch das Spiel hier.

Für Nintendo Switch könnt ihr an diesem Freitag DAS Multispieler-Spiel erneut erleben. Mario Karte 8 Deluxe bietet neue Fahrer, einen neuen Battle-Modus und neue Items. Einmal eingelegt, werdet ihr das Spiel wohl so schnell nicht mehr aus eurer Konsole nehmen - besonders nicht, wenn Freunde in der Nähe sind. Schlagt hier direkt zu.

Bei dieser Auswahl handelt es sich nur um die größeren Spiele, die in der kommenden Woche erscheinen. Sollten euch kleinere Indie-Spiele oder auch Steam-Veröffentlichungen interessieren, solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten.