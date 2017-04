Südkorea: Wahlwerbung mit Starcraft-Karten

Wie erreicht ein Politiker am besten die jungen Wähler? Ein Thema, welches nicht nur hierzulande verschiedene Parteien beschäftigt, sondern auch in Südkorea. Der Präsidenschaftskandidat Moon Jae-in hat eventuell die Lösung gefunden: Videospiele.

Wie Kotaku berichtet, hat Jae-in vor kurzem über seinen persönlichen Blog zwei Mehrspieler-Karten für Starcraft veröffentlicht. Mit einem riesigen Vorrat an Mineralien in der Mitte, die zusamen "1 Moon Jae-in" ergeben, fallen diese zwar nicht sonderlich kreativ aus, aber einen Blick sind sie trotzdem wert.

Die Idee, so kurios sie auch erscheinen mag, ist durchaus clever: In Südkorea ist Starcraft eines der beliebtesten Spiele und einer der Begründer der dort sehr populären E-Sports-Szene. Für viele junge Menschen ist es in dem asiatischen Land ein Traum, irgendwann als Profi-Spieler Fuß zu fassen.

Es ist dementsprechend nachvollziehbar, dass Jae-in über das Spiel versucht neue Wähler für sich zu gewinnen. Die Chance, dass er in ein paar Monaten Südkoreas Präsident sein wird, ist übrigens nicht allzu gering. Laut den jüngsten Umfragewerten sieht es für den Politiker ziemlich gut aus.

Aktuell gibt es sowieso kaum einen besseren Zeitpunkt, um mit Starcraft loszulegen: Seit kurzem ist der Strategiespiel-Klassiker von Blizzard völlig kostenlos erhältlich. Im Sommer soll zudem eine Remastered-Version mit aufgehübschter Optik erscheinen.

Ebenfalls gut, aber nicht ganz so beliebt: Starcraft 2. Der Nachfolger überzeugt als Strategie-Spiel sowohl im Single-, als auch im Multiplayer-Modus auf ganzer Linie, konnte sich aber in Südkorea nie so richtig durchsetzen.