Overwatch: So aktiv sind eure Augen beim Zocken

Wer uns Zocker nicht kennt und in Sparten denkt, der glaubt, dass wir starr auf einen Bildschirm vor uns blicken (meistens, dass uns dazu auch noch Sabber aus dem Mundwinkel tropft). Doch dem ist mitnichten so. Wie aktiv eure Augen ein Spiel verfolgen, hat jetzt ein Zocker bei Overwatch aufgezeigt.

(Quelle: Youtube, Jon Mattis)

Jon Mattis hat einfach mal einen Eyetracker genutzt, um die Bewegungen seiner Augen aufzuzeichnen. Eyetracker werden vor allem von Marketing-Agenturen genutzt, um zu sehen, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen. Auf Basis solcher Erkenntnisse werden dann Internetseiten aufgebaut oder Produkte in Läden platziert.

Mattis hingegen interessierte sich dafür, wie die Augenbewegungen in Overwatch sind. Er hat sich dafür den Charakter "Roadhog" ausgesucht. Dieser doch recht schwerfällige Charakter lebt von seiner großen Energieleiste und schreitet in der Regel mit als einer der ersten in einem Match ein.

Deutlich wird bei dem obigen Video auch, dass die wichtigen Informationen, wie Gesundheitsanzeige, Munition und auch Cooldown der Spezialfähigkeit ergonomisch gut im Blickwinkel des Spielers liegen. Die Entwickler haben also ihre Hausaufgaben gemacht.

Jetzt wäre es noch interessant zu sehen, wie es mit Tracer in Overwatch läuft. Die Augenbewegungen dürften dann deutlich sportlicher ausfallen.

Weshalb Overwatch so beliebt ist, erfahrt ihr aus dem Test "Overwatch: Blizzards Versuch einer Shooter-Revolution".

