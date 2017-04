Playerunknown?s Battlegrounds: Ein Auto sorgt für Chaos

Normalerweise bedeuten Gebäude im aktuellen Steam-Hit Playerunknown's Battlegrounds Sicherheit. Zumindest vor Fahrzeugen bieten Tunnel oder Sporthallen entsprechenden Schutz - theoretisch.

In der Praxis beweist der Streamer Chris Grant, dass selbst ein enger Tunnel keine Überlebensgarantie ist. Mit einem Auto, welches nicht gerade der neusten Bauart entspricht, schafft er die Fahrt in eine Bunkeranlage hinein und trifft rein zufällig auch noch auf eine Spielergruppe.

I CAN SAFELY SAY THAT @PUBATTLEGROUNDS IS THE BEST GAME I'VE EVER PLAYED AFTER THIS. pic.twitter.com/ihWurI8JH6