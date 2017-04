Zelda - Breath of the Wild: Fan kreiert eigenes Spiel mit 2D-Retro-Charme

Quelle: Youtube / Micropig Gaming

Ein Fan von The Legend of Zelda - Breath of the Wild arbeitet an einer Retro-Umsetzung des „Open World“-Spiels aus dem Hause Nintendo. Eine erste Fassung des 2D-Projekts ist bereits gratis erhältlich, soll aber noch stark erweitert werden.

Fast zwei Monate ist es inzwischen her, dass das kritisch sowie kommerziell extrem erfolgreiche The Legend of Zelda - Breath of the Wild für Wii U und Nintendo Switch erschienen ist. Wer sich in den vergangenen Wochen ein wenig über das Spiel informiert hat, der weiß, dass Nintendo vor der Entwicklung des ambitionierten „Open World“-Spiels zunächst einen Prototypen in klassischer 2D-Optik erstellt hatte. Da dieses Konzeptspiel aber nur als Planungs- und Experimentierplattform diente, wurde es nicht offiziell veröffentlicht.

Wer Breath of the Wild dennoch einmal im Retro-Look erleben möchte, hat Glück: Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, schafft ein Fan Abhilfe in Form einer selbst erstellten 2D-Version des Spiels. Diese ist kostenlos für den PC erhältlich und bezieht offensichtlich Inspirationen von besagtem Nintendo-Prototypen, geht aber möglicherweise noch einige Schritte weiter. So gibt es etwa einen waschechten Tag-Nacht-Zyklus und neue Gegenstände. Für echten „Breath of the Wild“-Flair sorgt derweil eine interaktive Umgebung, in der sich unter anderem Bäume fällen und etwa als Waffe gegen Gegner einsetzen lassen.

Zwar wirkt die Arbeit an dem Projekt schon recht fortgeschritten, abgeschlossen ist sie aber wohl noch lange nicht. „Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium“, so der kreative Fan Winter Drake gegenüber Kotaku. „Ich werde weitere Areale mit individuellen Elementen und Stimmungen, Puzzle-Elemente und Dungeons, sowie eine Menge kreativer Möglichkeiten, Gegner zu töten, hinzufügen.“ Wie Winter Drake ebenfalls verlauten lässt, soll es später zusätzliche Sprachen, Schwierigkeitsgrade und Musikstücke geben.

„The Legend of Zelda - Breath of the NES“ kann gratis auf der Seite itchio heruntergeladen werden.

In unserer Bildergalerie bekommt Ihr einen Eindruck vom Originalspiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild. In der internationalen Presse erhielt das „Open World“-Zelda überragende Bewertungen und verkaufte sich auch entsprechend gut.